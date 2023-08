Sbaglia sentiero e precipita per 80 metri, escursionista di 26 anni morto a C...

Sbaglia sentiero e precipita per 80 metri, escursionista di 26 anni morto a C...

Un ragazzo è morto a 26 anni dopo essere precipitato per circa 80 metri mentre stava facendo un’escursione a Carona.

Tragedia a Carona: un ragazzo di 26 anni è morto mentre stava facendo un’escursione insieme a un’amica. Il giovane è precipitato per circa un’ottantina di metri.

Carona, ragazzo morto a 26 anni: è caduto nel vuoto durante un’escursione

La vittima è un ragazzo originario di Brescia di 26 anni. L’incidente mortale è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 14 agosto quando il giovane è improvvisamente precipitato nel vuoto compiendo un volo di circa 80 metri.

Alla luce delle informazioni sinora diffuse, il 26enne stava facendo una escursione in compagnia di un’amica, nella zona dei Laghi Gemelli. La coppia aveva intenzione di fare un giro ad anello in direzione del rifugio Calvi, per poi tornare a Carona. Lungo il tragitto, tuttavia, hanno imboccato il sentiero sbagliato e si sono diretti a nord rispetto al percorso tradizionale.

L’arrivo dei soccorsi

Mentre continuavano ad avanzare, in un punto alquanto impervio posto a circa 1.850 metri di quota, il ragazzo è precipitato nel nulla, lasciando l’amica sconvolta e terrorizzata. La ragazza ha subito allertato i soccorsi giunti sul posto a bordo di un elisoccorso di Milano messo a disposizione dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu).

Recuperato il corpo senza vita del 26enne, i resti della vittima sono stati prima disposti nella piazzola a Carona e poi sono stati trasportati nella camera mortuaria.