Carrara, in arrivo una nave con a bordo 55 migranti

La nave Life Support di Emergency, che ha salvato 55 migranti in mare, è attesa al porto di Carrara, a tre giorni di navigazione dal luogo dell’intervento.

“Il motore ha smesso di funzionare e abbiamo iniziato ad imbarcare acqua dopo poco”

I migranti salvati erano partiti dalla Libia a bordo di una piccola imbarcazione poi finita alla deriva. Uno di loro ha raccontato che “eravamo in mare da oltre 12 ore. Dopo qualche ora di navigazione il motore ha smesso di funzionare e abbiamo iniziato ad imbarcare acqua dopo poco. Eravamo terrorizzati. Molti di noi sono scoppiati in lacrime quando hanno visto la vostra nave venire in soccorso. Eravamo allo stremo”.

Nel gruppo, presenti anche tre donne, tre minori accompagnati tra i 2 e i 7 anni e tre minori non accompagnati. I migranti provengono da alcuni Paesi colpiti da gravi crisi umanitarie, come Costa d’Avorio, Egitto, Eritrea, Etiopia, Nigeria, Palestina, Sudan, Somalia.

“Al termine delle operazioni di soccorso oggi (sabato 15 aprile 2023, ndr), si è avvicinata un’imbarcazione non identificata, presumibilmente appartenente a milizie libiche, ci ha fatto segno di allontanarci e ha effettuato delle manovre intimidatorie verso la nostra nave, mostrandoci i kalashnikov e le pistole che avevano a bordo“, ha raccontato Emanuele Nannini, il capomissione della Life Support.

“Carrara sarà il porto sicuro per i 55 migranti salvati dalla nave Life Support di Emergency”

“Carrara sarà il porto sicuro per i 55 migranti salvati dalla nave Life Support di Emergency. Ci faremo trovare ancora una volta pronti”, ha dichiarato Serena Arrighi, sindaca di Carrara, città che già il 30 gennaio aveva accolto 95 persone soccorse davanti alle coste libiche dalla Ocean Viking di Sos Méditerranée. I migranti a bordo della Ocean Viking erano stati prima portati al complesso fieristico Imm-Carrarafiere e poi, dopo visite mediche e riconoscimento, erano partiti per i vari centri di accoglienza in tutta Italia.

“Al momento non abbiamo ulteriori dettagli sulla Life Support, se non che ha a bordo 55 migranti e che ha davanti a sé circa tre giorni di navigazione prima di arrivare a Marina di Carrara. Come sempre accade in questi casi, il servizio di accoglienza sarà gestito in prima persona dal prefetto Guido Aprea e per questo domani, lunedì, avremo una riunione per definire tutti i dettagli. Per quanto riguarda il comune, attendiamo di avere notizie precise sulla presenza di eventuali minori non accompagnati. Come amministrazione, come già fatto pochi mesi fa, forniremo tutto il supporto necessario mettendo a disposizione personale e risorse seguendo uno schema che ha già dimostrato di ben funzionare allo sbarco della Ocean Viking”, ha sottolineato Arrighi.

