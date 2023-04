Schlein sulla protezione speciale: "Abolirla è una vergogna"

La linea più recente del governo in carica sui migranti fa indignare Elly Schlein che sulla protezione speciale dice: “Abolirla è una vergogna”. La segretaria del Partito Democratico contraria alle decisione del ministro Matteo Piantedosi e lo ha detto a margine di una iniziativa elettorale a Siena a sostegno della candidata a sindaco del centrosinistra Anna Ferretti.

Schlein, “vergogna” sulla protezione speciale

Ha spiegato la dem: “Penso che sia una vergogna cercare di nuovo di far pagare sulla pelle delle persone più fragili l’incapacità di questo governo di costruire delle politiche migratorie”. E poi: “Stanno cercando di far tornare i decreti sicurezza di Salvini anche su aspetti come quelli dell’abolizione della protezione umanitaria su cui per altro c’erano state criticità sollevate dalla Corte Costituzionale”.

“Fermamente contrari e ci batteremo”

La chiosa della Schlein è stata nettissima: “Siamo fermamente contrari e continueremo a batterci affinché le politiche migratorie siano in linea con i diritti internazionali, con le carte internazionali a partire da quella di Ginevra sui diritti delle rifugiate e dei rifugiati”. E ancora: “Abbiamo una posizione molto netta su questo”. Giorgia Meloni è di parere nettamente opposto: “Io ho come obiettivo l’eliminazione della protezione speciale, perché si tratta di un’ulteriore protezione rispetto a quello che accade al resto di Europa“.