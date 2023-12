Il settore della profumeria continua a registrare ottime performance, con la fine del 2023 che potrebbe vedere le entrate toccare quota 11,6 miliardi di euro, con un +11% sulle vendite rispetto a quelle registrate nell’anno precedente.

In questo trend positivo, risulta particolarmente in crescita la richiesta per quello che riguarda i profumi di nicchia.

Tra i brand più apprezzati in questo specifico segmento di mercato è possibile annoverare Carthusia, che, con l’introduzione di nuovi profumi e di una linea di skincare, sta attraversando un periodo di notevoli traguardi commerciali.

Carthusia: come nasce un’eccellenza

Nata nel 1948 a Capri, Carthusia è legata in modo indissolubile con la storia e con la natura dell’isola campana, infatti l’ispirazione e gli ingredienti che sono alla base delle ricercate fragranze del brand provengono proprio dalle coltivazioni di fiori e di agrumi del territorio.

Tutti i prodotti Carthusia vengono ancora realizzati nel laboratorio caprese, utilizzando metodi i produzione messi a punto dai frati certosini: la scelta di sfruttare solo ingredienti naturali di alta qualità, unita con la particolare cura con la quale viene studiato il packaging, rendono Carthusia un vero punto di riferimento del settore e ne hanno decretato il successo a livello internazionale.

Dove trovare le fragranze Carthusia

I prodotti del marchio Carthusia al giorno d’oggi sono disponibili anche online, presso e-commerce specializzati come 50 ml, vero e proprio punto di riferimento per gli amanti dei profumi di nicchia.

Presso lo store è possibile trovare un’ampia selezione di prodotti, proposti in vari formati e tipologie. Dalla linea unisex, caratterizzata da note equilibrate e mai eccessive, ai profumi floreali, agrumati e legnosi: la scelta è variegata ed è in grado di soddisfare ogni genere di preferenza.

Naturalmente, sullo store online di 50 ml è possibile trovare le varie linee messe a punto dal brand: non solo profumi, quindi, ma anche skincare, fragranze per la casa e prodotti per l’igiene personale.

Le profumazioni Carthusia più amate

Le profumazioni Carthusia comprendono numerose essenze di derivazione vegetale, declinate in modi sempre diversi per offrire un’esperienza sensoriale intensa ed avvolgente.

Tra le profumazioni più richieste e apprezzate spicca Carthusia A’mmare EDP, una fragranza unisex che, grazie alle note di bergamotto e rosmarino, si caratterizza per la sua freschezza, risultando perfetto da indossare in ogni periodo dell’anno.

Tra le proposte da uomo più amate è possibile annoverare una fragranza legnosa come Carthusia Uomo Eau de Parfum, che risulta fresca ed elegante, grazie a delle note olfattive in cui si trovano spazio agrumi, muschio e ambra.

Per quanto riguarda le proposte da donna, il brand offre un’ampia varietà di fragranze dolci e floreali, come per esempio Gelsomini di Capri, Tuberosa Eau de Parfum e Lady Eau de Parfum.

Quest’ultima, in particolare, risulta perfetta per le amanti delle fragranze persistenti, avvolgenti e intense. Le note floreali comprendono gelsomino, gardenia, ciclamino e petali di rosa, mentre il cuore della fragranza si caratterizza per la presenza della pesca bianca, dell’ireos fiorentino, delle foglie di violetta e dei chiodi di garofano. Infine, a chiudere il tutto vi sono note di ispirazione orientale, come il sandalo, il patchouli e la vaniglia del Madagascar.