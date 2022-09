Caschi con intelligenza artificiale per aiutare vigili del fuoco

Roma, 28 set. (askanews) – Caschi intelligenti per aiutare i vigili del fuoco nel loro lavoro e renderlo più sicuro. Ricercatori hanno sviluppato presso il National Robotarium, centro leader mondiale per la robotica e l’intelligenza artificiale nell’Università di Edimburgo, l’innovativo progetto che combina i dati provenienti da telecamere termiche, radar e sensori inerziali montati su un casco standard dei vigili del fuoco.

Utilizza un’intelligenza artificiale avanzata per fornire a chi lo indossa informazioni in tempo reale che possono essere d’aiuto per individuare le vittime, riconoscere i compagni di squadra e capire con precisione la propria posizione.

Le prove di sviluppo sul campo della nuova tecnologia sono state condotte con il personale dello Scottish Fire and Rescue Service presso il centro di formazione di Edimburgo. É la prima tecnologia di questo genere e punta a essere utile soprattutto quando ci si ritrova in condizioni avverse o di scarsa visibilità in mezzo al fumo.

“I vigili del fuoco sono degli eroi, tutti lo sanno – ha detto Chris Xiaoxuan Lu, professore di sistemi cyber-fisici presso la School of Computing dell’Università di Edimburgo – ma con quello che stiamo facendo vogliamo che non solo siano eroi, ma che abbiano capacità da supereroi come vedere attraverso il fumo, vedere nell’oscurità e avere la capacità di trovare soluzioni efficaci per la ricerca e il salvataggio”.

Il progetto è pronto, dicono i ricercatori: il prossimo passo è trovare i partner industriali giusti con cui collaborare per rendere questa tecnologia davvero commerciale e vantaggiosa.