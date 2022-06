Caserta, gestore di un lido soccorre due bimbi in mare e poi muore sulla spiaggia

Il gestore del lido soccorre dei bimbi in mare perché erano troppo lontani dalla riva, subito dopo muore a causa di un infarto.

Un’ultima impresa e poi la morte. Il gesto eroico del gestore di un lido a Castel Volturno, in provincia di Caserta, gli è costato a vita, ma adesso i bimbi che ha soccorso sono vivi e stanno bene.

Gestore di un lido a Castel Volturno salva dei bimbi in mare e subito dopo muore

Si chiamava Rahhal Amarr ed aveva 42 anni. Gestore del Lido dei Gabbiani, era di origine tunisina ma viveva in Italia da più di vent’anni. Rahhal si era perfettamente integrato nel comune litoraneo di Castel Volturno. Il gestore del lido è morto in seguito ad un malore dopo essersi tuffato con un altro soccorritore per salvare dei bambini che erano andati a fare un bagno a mare ma si erano alontanati troppo dalla riva.

Dopo il gesto eorico, Rahhal si è accasciato sulla sabbia ed è deceduto.

I soccorsi e la causa del decesso

I presenti in spiaggia hanno chiamato subito il 118 e, sebbene un’ambulanza sia arrivata quasi immediatamente, non c’è stato nulla da fare nonostante i tentativi di rianimazione. Rahhal Amarr era già morto sul colpo. La causa del suo decesso pare sia un infarto fulminante. Ad indagare sulla tragedia vi è la Capitaneria di Porto.

Sul luogo del malore, come si apprende da Today, sono giunti anche la Guardia Costiera e il pm di turno della Procura di S. Maria Capua Vetere.