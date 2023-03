Caserta, uomo armato di coltello semina il panico per strada: fermato dalla polizia

Nel casertano sono stati vissuti attimi difficili. Ad Aversa un uomo ha minacciato i passanti per strada brandendo un coltello in mano. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha evitato che potesse consumarsi la tragedia. Le immagini della vicenda – avvenuta nella mattinata di venerdì 24 marzo in via Filippo Saporito- sono state condivise sui profili social dal deputato di Alleanza Verdi – Sinistra, Francesco Emilio Borelli.

Caserta, uomo armato di coltello semina il panico per strada tra i passanti

Sul luogo della vicenda, è stato richiesto l’intervento degli uomini della Polizia di Stato, così come della Polizia Penitenziaria. Dalle immagini che si sono rapidamente diffuse sui social è possibile notare che l’uomo è stato placcato da alcuni agenti, quindi è stato bloccato a terra. Stando a quanto riporta Fanpage.it, un agente ha riportato una contusione. Un secondo è stato ferito.

L’intervento della Polizia ha evitato il peggio

Questo il post di accompagnamento al video che è stato condiviso mediante una segnalazione da Francesco Emilio Borrelli nelle scorse ore: “Francesco buon pomeriggio queste immagini giungono dal centro di Aversa, dove grazie all aiuto delle forze dell’ordine si è evitato il peggio.”. L’uomo dopo essere stato fermato dalle Forze dell’ordine sarebbe stato accompagnato in commissariato. Il reato che gli sarebbe stato contestato è quello di resistenza a pubblico ufficiale.