Antonio Ricci ha svelato nuovi dettagli sui fuorionda di Andrea Giambruno, mostrati a Striscia la Notizia, sottolineando che Giorgia Meloni non ha speso neanche una parola per le ragazze coinvolte.

Caso Giambruno, Antonio Ricci: “Avevo preparato un finto copione”

Antonio Ricci ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha svelato tutti i dettagli che riguardano il caso Giambruno. “Per evitare eventuali intercettazioni e rotture di scatole, avevo preparato un finto copione, che poi all’ultimo ho sostituito con quello vero” ha svelato Antonio Ricci, che ha parlato di tutti i retroscena dei suoi servizi, ma anche dei rapporti con Mediaset, con Pier Silvio e Marina Berlusconi e del suo parere su Giorgia Meloni. Antonio Ricci ha rivelato che i famosi fuorionda risalivano a giugno, ma di averli “tenuti in frigo” perché Striscia la Notizia era in vacanza. “Solo a fine settembre li ho visti. Nel mio cuore fanciullo, anche un po’ gitano, mi sono detto: il soggetto potrebbe fornire qualche altra chicca. Quindi ho deciso di aspettare che facesse qualcosa di peggio. Ma da allora non ha fatto più niente, non si è espresso…” ha spiegato il regista. Quando, però, ha visto l’intervista di Giambruno su Chi, ha deciso di mandarli in onda.

Caso Giambruno, Antonio Ricci: i rapporti con Mediaset

Antonio Ricci ha rivelato anche che tra la messa in onda del primo e del secondo servizio nessuno lo ha contattato. “Ma come potevano? Nessun dirigente Mediaset mi chiama perché hanno paura che li registri. Si buttavano in mezzo alla regia? Chiamavano i Carabinieri?” ha dichiarato Ricci, confessando che per evitare intercettazioni e rotture aveva preparato un finto copione, sostituito all’ultimo con quello vero. Nessuno sapeva di questi fuorionda, neanche Pier Silvio Berlusconi. “Non lo vedo mai, forse una volta all’anno. Adesso ho saputo che vorrebbe chiamarmi, vediamo se succede, lunedì. È sempre molto indaffarato. E non è stato un gioco delle parti, sarebbe infantile e crollerebbe in un secondo. Pier Silvio è come il padre, vuol piacere a tutti” ha dichiarato il patron di Striscia la Notizia, che ha parlato anche di Marina Berlusconi, sottolineando di non averla mai sentita e di non vederla da molti anni. L’unica persona che ha sentito è Fedele Confalonieri, presidente di Mediaset, che ha definito Ricci come “imperatore dei rompico****ni“. “Io sono democratico, quindi mi stanno sui maroni le figure apicali, me compreso. Essere rompico****ni è nel mio Dna. Ho apprezzato anche la promozione, prima mi ha definito re, poi imperatore. Ha ragione, io nasco così fin da bambino, con un’inclinazione che ha avuto anche effetti paradossali” ha commentato Ricci.

Caso Giambruno, Antonio Ricci: “I fuorionda coerenti con le dirette. Meloni non ha speso una parola per le ragazze coinvolte”

Antonio Ricci ha spiegato che non ci sono altri fuorionda da mostrare. “Giuro, l’ho detto subito, ma nessuno, anche a Mediaset, ci crede. A questo punto mi farò dei finti Giambruni con il deepfake visto che c’è richiesta di mercato… Tengo soprattutto a sottolineare che non ho fatto niente di illegale: trasmettere i fuorionda non è reato, ho una sentenza del Tribunale Europeo dei diritti dell’uomo che lo sancisce e dice che sono un bravo ragazzo” ha dichiarato il regista. Per quanto riguarda Giorgia Meloni, che si dice sia furiosa nei suoi confronti, Ricci ha ribadito di averle fatto un grande favore. “Il cattivo è lui. La vittima stravince sempre. Il suo messaggio dal punto di vista della comunicazione nell’immediato è stato molto efficace. Ma è importante anche la parte mancante: non ha speso neppure una parola per le ragazze coinvolte” ha dichiarato Antonio Ricci.