Antonio Ricci sui fuorionda di Giambruno: "Ho pensato di utilizzare l'antidoto"

Antonio Ricci ha fornito la sua versione di come ha deciso di mandare in onda su Striscia La Notizia i fuorionda su Giambruno.

In principio c’è stata l’intervista a Chi potremmo dire… eh già perché il padre di Striscia La Notizia, Antonio Ricci ha raccontato cosa lo ha portato a mandare in televisione i fuorionda sull’ex compagno di Giorgia Meloni, Andrea Giambruno. Ricci ha infatti spiegato di aver tenuto in caldo i fuorionda, ma di aver scelto di usarli solo dopo la pubblicazione dell’intervista, tanto da averla definita una sorta di “beatificazione”.

Antonio Ricci racconta perché ha deciso di pubblicare i fuorionda di Giambruno

Antonio Ricci, nel raccontare la sua versione ha spiegato in che modo è stato attirato dalla rivista “Chi”: “All’interno veniva esaltato il cuore “gitano” e il ciuffo del giornalista che sarebbe priapescamente cresciuto con gli ascolti. “Acciderbola l’astuto cardinal Signorini si sta preparando a celebrare una beatificazione“. Ha poi osservato: “Siccome sono un laico, specie in estinzione, ho una naturale diffidenza verso i nuovi santi, ricorderete il “Caso Soumahoro”. Ho pensato subito di utilizzare l’antidoto. Da una fortunosa pesca estiva avevo due fuorionda del giornalista in frigo. Li ho usati”.

“A volte sono didascalico…”

Non ultimo ha rivendicato la sua scelta di mandare in onda i filmati sul giornalista Mediaset: “Qualche lombrosiano potrebbe obiettare: “Potevi mandarlo senz’audio, non ci vogliono mica dieci anni per capire che soggetto è, basta solo vedere come cammina”. Lo so, a volte son didascalico. È un mio difetto”. Non ultimo, in merito alla parte conclusiva del post scritto dalla Presidente del Consiglio Meloni nelle scorse ore, ha evidenziato: “Per quanto riguarda la pioggia sulla roccia, magari non scalfisce subito, ma può far nascere un bell’arcobaleno”.