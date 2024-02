Scontri tra manifestanti e polizia oggi a Milano, corteo organizzato in sostegno di Ilaria Salis detenuta in Ungheria

Dopo gli ultimi giorni di grande tensione per il caso Salis in Italia, nella giornata di oggi, 10 febbraio, è stato organizzato un presidio a Milano.

Manifestanti a Milano per sostenere Ilaria Salis

Un centinaio di persone a Milano si sono riunite per non spegnere la luce sul caso di Ilaria Salis, detenuta in Ungheria in condizioni estreme.

Momenti di tensione, fumogeni e cori contro le forze dell’ordine, si sono verificati durante la manifestazione a Milano. Il corteo è stato tra i primi tra quelli che si svolgeranno in Italia per tutta la prossima settimana.

«Riteniamo inaccettabili le condizioni disumane e degradanti alle quali sono sottoposte le persone ristrette».

Scontri tra manifestanti e forze dell’ordine durante il presidio a Milano per Ilaria Salis

La manifestazione è stata organizzata dai Sentinelli Milano in collaborazione con Amnesty, Anpi e Arci oltre a tante altre sigle dell’associazionismo e della politica milanese, il messaggio riportato è forte e chiaro:

«Ilaria libera! Abbiamo assistito ad una scena raccapricciante che viola qualsiasi sentimento di umanità e questo non lo possiamo accettare in un Paese facente parte della comunità Europea, dove questi diritti sono riconosciuti e sanciti».

Ilaria Salis, il presidio a Milano e l’indignazione per non aver parlato del caso a Sanremo

Luca Paladini, consigliere regionale di Patto Civico, si è espresso in merito alla vicenda: