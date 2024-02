Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è tornato a parlare sul caso di Ilaria Salis, intervenendo alla Camera dei Deputati.

Il ministro Tajani chiarisce il caso di Ilaria Salis

Le priorità secondo il ministro Tajani sono le seguenti:

«Il garantismo ispira il nostro agire per quanto riguarda il rispetto dei diritti dei detenuti. Pregiudicati o incensurati, in attesa di giudizio o condannati per noi ciò che conta è sempre la tutela della dignità della persona. La vicenda di Ilaria Salis rientra nei 2.400 casi di connazionali detenuti all’estero. Per loro ci adoperiamo per fornire assistenza e garantire il rispetto di dignità e diritti fondamentali. Così abbiamo fatto sin dal primo giorno, da prima che diventasse oggetto di polemiche politiche».