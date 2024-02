Ilaria Salis, De Luca attacca Meloni: "Per lei nessuna parola di solidarietà"

Continua a far discutere il caso Ilaria Salis, la donna accusata e sottoposta al carcere preventivo con l’accusa di aver aggredito due persone di matrice neonazista. Questa volta ad esprimersi duramente sulla vicenda è il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca che ha rivolto accese critiche alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. A proposito delle parole pronunciate da quest’ultima, De Luca ha sostenuto che nei confronti dell’insegnante 39enne non ci sia stata alcuna solidarietà.

Ilaria Salis, il duro attacco di Vincenzo De Luca contro Giorgia Meloni

Il presidente della regione Campania De Luca in un suo intervento fatto durante la sua consueta diretta settimanale ha dichiarato sul caso Ilaria Salis: “Mi è capitato anche di ascoltare ieri le dichiarazioni del Presidente del Consiglio a Bruxelles, fatte a proposito della vicenda di Ilaria Salis, detenuta a Budapest. Sono rimasto davvero sconcertato dal livello di burocratismo, di freddezza, di superficialità con cui si è risposto alla domanda. Non una parola di solidarietà umana nei confronti di una donna italiana, ma anche non italiana, trattata come una bestia”.

De Luca contro Giorgia Meloni: “Magistratura ungherese deve provare la colpevolezza di Ilaria Salis”

Non ultimo Vincenzo De Luca è tornato sulle parole pronunciate dalla presidente del Consiglio e ha tenuto a fare una precisazione: “La considerazione fatta da Meloni è che in molti Paesi occidentali i detenuti vengono portati in catene nei tribunali. Una banalità davvero sconcertante. Poi alla fine la premier si è augurata che Ilaria Salis possa provare la sua innocenza. No, è la magistratura ungherese che deve provare la sua colpevolezza”.