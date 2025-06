Inizia oggi l’incidente probatorio riguardo al caso di Liliana Resinovich, la 63ennne scomparsa nel dicembre 2021 e il cui corpo senza vita fu ritrovato a gennaio del 2022. Oggi sarà ascoltato l’amico Claudio Sterpin.

Caso Resinovich, al via l’incidente probatorio: la testimonianza di Claudio Sterpin

E’ in corso, presso il Tribunale di Trieste, l’incidente probatorio per assumere la testimonianza dell’amico di Liliana Resinovich, ovvero Claudio Sterpin.

Gli inquirenti sperano di raccogliere informazioni utili al fine di ricostruire quello che è successo alla 63enne, per cui al momento è indagato per omicidio il marito Sebastiano Visentin. Il legale di Sterpin ha affermato che il suo assistito sta rispondendo alla domande e che “ricorda tutti i passaggi. Si sta sottoponendo agli interrogatori delle parti e va bene così. E’ disposto a chiarire qualsiasi tipo di situazione.”

Caso Resinovich, al via l’incidente probatorio: le parole di Sebastiano Visentin

All’esterno di Palazzo Giustizia di Trieste, questa mattina il marito di Liliana Resinovich, Sebastiano Visentin, ha incontrato l’amico della donna, Claudio Sterpin. Visentin, unico indagato per l’omicidio della 63enne, si è avvicinato a Sterpin vicino a un bar per dirgli: “rispetto per Liliana, questo chiedo io e basta.” Sterpin non ha risposto e si è diretto verso il Tribunale.