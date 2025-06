Liliana Resinovich e Claudio Sterpin, un'unione fatta di un linguaggio criptato, conosciuto solo a loro, che utilizzavano per comunicare su Whatsapp come è emerso dalle chat inedite di Claudio.

Liliana Resinovich è scomparsa il 14 dicembre del 2021 e poi è stata ritrovata senza vita all’interno di una serie di sacchi neri il 5 gennaio del 2022 nel boschetto poco distante da dove era stata vista l’ultima volta. Ora emergono i messaggi che si scambiava con Claudio Sterpin, uomo con cui aveva una relazione.

Claudio Sterpin: “Il marito sapeva di noi”

Claudio Sterpin, amico e molto probabilmente amante di Liliana Resinovich, ha sempre sostenuto che il loro rapporto non fosse segreto al marito della donna, Sebastiano Visintin, principale sospettato per l’omicidio della donna.

“Il marito sapeva tutto di noi, era informato anche da parte di lei. Liliana è morta perché voleva lasciare casa” queste le parole dell’uomo riportate dal sito Today.it

Ancora una volta Sterpin sostiene che dietro l’uccisione di Liliana vi sia il marito che non avrebbe accettato la volontà della donna di lasciarlo per affrontare una relazione con un altro uomo.

Messaggi cifrati tra Liliana e Claudio

Secondo quanto è emerso dalle ricerche effettuate dal programma “Pomeriggio 5” e riportate dal sito Today.it Liliana e Claudio utilizzavano un linguaggio in codice all’interno dei loro messaggi Whatsapp.

L’esempio portato da Pomeriggio 5 è l’ultimo messaggio a cui Liliana non risponderà mai, inviato il 14 dicembre 2021 alle ore 8 e 12 – “cambg” che è stato come “ciao amore mio buongiorno”.

Ne sono seguiti altri come quello inviato da Sterpin in risposta ad una foto inviatagli da Liliana – “Bn 1m” – che vuol dire Buonanotte amore mio. Oltre ai messaggi in codice i due comunicavano anche in dialetto triestino.