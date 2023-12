Castellani Shop è il portale online di Castellani. it Srl che permette l'acquisto di un'ampia gamma di soluzioni d'arredo made in Italy. Il design innovativo, unito all'assistenza al cliente sottolineano l'eccellente qualità del servizio.

Castellani Shop, il portale online di Castellani .it Srl, offre un’ampia selezione di soluzioni d’arredo autenticamente Made in Italy, pensate per rinnovare e valorizzare uffici, settori industriali, magazzini e negozi. Ogni prodotto, contrassegnato dal Marchio Unico Nazionale, spicca per la sua ergonomia, durabilità e un’eccellente qualità produttiva.

L’offerta dell’e-commerce, accessibile in pochissimi istanti all’indirizzo www.castellanishop.it, è strutturata per consentire ai clienti di individuare, con semplicità, tutti quegli articoli che rispondono in modo puntuale alle proprie esigenze professionali. Annovera, ad esempio, tavoli sala riunione, vetrine espositive, banchi vendita, librerie, armadi di sicurezza, poltrona ufficio e scaffalature metalliche (personalizzabili grazie al pratico configuratore online).

Il catalogo è già caratterizzato da un ottimo rapporto qualità/prezzo, merito del canale diretto d’acquisto con il produttore, che elimina ogni intermediazione. Sono poi attive ulteriori occasioni di risparmio, da scoprire nelle sezioni “Fuori Tutto” e “Outlet” disponibili online.

Le prerogative uniche garantite dall’esperienza su www.castellanishop.it sono confermate da diversi attestati importanti. Castellani Shop è stato inserito nella classifica “Le Stelle dell’e-commerce 2021-22 e 2022-23”, che raccoglie i migliori store digitali del nostro Paese, stilata da Corriere della Sera e Statista.

Ha inoltre ottenuto il Sigillo Netcomm, da parte del Consorzio del Commercio Digitale Italiano. Certifica l’impegno nel rispetto delle buone norme online, offrendo al pubblico un servizio affidabile e trasparente.

A supporto degli utenti, attivo sia durante la fase di selezione che nel post-vendita, c’è un qualificato e puntuale servizio di assistenza, sempre pronto per fornire indicazioni e suggerimenti. Può essere contattato tramite WhatsApp Business, numero telefonico, chat online o indirizzo e-mail.

Nel nostro Paese, le spedizioni sono sempre gratuite, a prescindere dalla cifra spesa. Castellani Shop consegna con corrieri dedicati e imballa la merce con materiali robusti e sicuri, per scongiurare spiacevoli incidenti. Anche per quanto riguarda le modalità di pagamento, trasparenza e protezione sono due prerogative indispensabili. È possibile scegliere tra carta di credito, bonifico bancario e PayPal.

A completare ulteriormente l’offerta dell’azienda italiana si uniscono diversi servizi esclusivi. Innanzitutto, viene presentata l’opportunità di acquistare allestimenti completi dedicati ai negozi. Infine, è possibile richiedere la progettazione dei propri spazi lavorativi, così da creare un ambiente in linea con le proprie esigenze professionali, grazie al prezioso supporto dei membri dell’Ufficio Tecnico Interno.