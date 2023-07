Il giovane atleta e campione sarebbe annegato in un lago che però non supera nemmeno il metro di profondità.

Stava pescando in un lago poco profondo e sarebbe morto annegato. La polizia della Romania indaga sulla misteriosa scomparsa di Cătălin Ştefănescu, 29enne, celebrità romena del bodybuilding.

Romania, bodybuilder 29enne affoga in un lago poco profondo: mistero sulla sua morte

Cătălin Ştefănescu è famoso in Romania per una disciplina che è sacra nella cultura popolare. Tra gli altri successi, è stato campione nella categoria Classic Bodybuilding sopra i 180 cm. Nonostante la giovane età, aveva smesso con le competizioni per dedicarsi come istruttore di palestre. A meno di 30 anni è stato campione nazionale di Fitness e Bodybuilding sopra gli 80 kg, un dettaglio che sarà analizzato dagli inquirenti a seguito della sua misteriosa morte.

Come è morto Stefanescu?

Il campione Catalin Stefanescu ha raggiunto il Lago Lazuri, contea di Dambovita in Romania, per una battuta di pesca con il suo amico. Quando questi si è allontanato, al ritorno ha visto il corpo di Catalin esanime che galleggiava sulla superficie del lago.

Le profondità di questo lago non raggiungono neppure il metro eppure sembra morto per annegamento.

Quando la polizia romena ha raggiunto il luogo, il corpo del giovane galleggiava, poco dopo essere stato sopraffatto dall’acqua.

Le ipotesi al vaglio sono due: malore o soffocamento. Gli investigatori attendono l’esito dell’autopsia per far luce anche sullo stato di salute dell’atleta abituato a sollevare grandi pesi.

Ştefănescu è molto conosciuto nella comunità di Târgovişte. Sposato e padre di una bimba, non ha mai lamentato sintomi di possibili patologie cardiache.