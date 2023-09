L’amatissima cantante italiana Loredana Bertè è impegnata in queste settimane in un emozionante tour di concerti che ha toccato diverse città del nostro Paese. La Bertè avrebbe dovuto esisbirsi nella giornata di ieri a Catania, ma si è ritrovata costretta ad annullare la data a causa delle sue negative condizioni di salute.

Catania, annullato il concerto di Loredana Bertè: l’annuncio social della cantante

Loredana Bertè ha annunciato sul proprio profilo Instagram di essere stata costretta ad annullare la data prevista per il suo tour nella città di Catania. “Mi trovo a Catania da ieri. Ho fatto un viaggio in traghetto per poter raggiungervi, Villa Bellini sarebbe stata la perfetta conclusione per questo tour. Purtroppo però stanotte ed oggi non sono stata affatto bene” – racconta la Bertè, triste per dover dare la brutta notizia ai suoi tanti fan – “Ho avuto un riacutizzarsi dei miei problemi gastrointestinali ed una forma influenzale che mi lascia senza forze e senza voce.”

La decisione definitiva: il concerto è annullato

“È con estremo rammarico che devo annunciare l’annullamento del concerto a Catania” – annuncia con rammarico la Bertè che poi si scusa con i suoi fan che avevano già acquistato il biglietto dell’evento (che possono comunque richiedere il rimborso)- “Mi dispiace immensamente ma sono arrivata allo stremo, ho dato davvero il massimo che potevo. Scusatemi, spero mi continuerete a voler bene.”