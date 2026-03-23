L'operazione condotta dalla Digos su mandato della procura di Torino ha assicurato alla giustizia un elemento di caratura dell'area anarchica italiana.

Una notizia importante arriva dal sud e riguarda l’area anarchica che vede perdere una delle sue pedine più importanti soprattutto al sud ma celebre anche per incursioni al nord. Il famoso criminale è infatti stato assicurato alla giustizia dopo ricerche durate anni.

Gli episodi che lo hanno portato alla ribalta

Il soggetto arrestato si era fatto conoscere nel 2004 grazie allo scoppio di ordigni davanti alla stazione dei Carabinieri a Catania in piazza Dante e nel 2008 era finito nel mirino della Digos di Trento per maneggiamento di materiale esplosivo.

Sempre nel 2008 fu autore di un lancio di ordigni a Parma e Tra il 2021 ed il 2023 pur trovandosi all’estero si è reso protagonista di episodi in collegamento con la frangia anarchica antagonista presente in Spagna.

L’arresto subito dopo l’arrivo in Sicilia

La Polizia si trovava sulle tracce di Giuseppe Sciacca, questo il nome del anarchico, da diversi giorni, ed era naturalmente al corrente del suo spostamento da Roma, dove risiedeva, a Catania e quindi dopo un’attesa paziente sono riusciti ad arrestarlo.

L’arresto è arrivato dalla procura di Torino che vedeva Sciacca tra i principali sospettati dell’inchiesta “scintilla”ed aveva avuto una condanna a 4 anni e 5 mesi di reclusione nell’aprile del 2024, come riporta La Gazzetta del Sud.

“Abbiamo eseguito un’operazione importante considerato il calibro dei precedenti a suo carico” – questo il commento della dirigente della Digos di Catania, Manuela Recca.