Domenica sera, 23 febbraio 2026, in un ristorante della zona Cinque Torri a Pesaro, nella Marche, in gruppo di ragazze, tra i 13 e i 14 anni, è stata oggetto di molestie e battute a sfondo sessuale da parte di adulti seduti al tavolo accanto.

Secondo le prime ricostruzioni, gli uomini al tavolo avrebbero rivolto alle minorenni frasi sessualmente esplicite nel corso della serata. A un certo punto, quando il gruppo di ragazzine si è alzato per lasciare il ristornate, uno degli adulti ha fatto un apprezzamento esplicito a una delle ragazzine la quale, senza farsi intimorire, ha risposto per le rime affrontando il molestatore davanti a tutti i presenti. Uno testimone ha subito chiamato i carabinieri.

Un testimone della scena accorsa domenica sera in un ristorante di Pesaro, dove un gruppo di ragazzine è stato oggetto di battute a sfondo sessuale, ha allertato i carabinieri i quali, una volta giunti sul posto, hanno subito raccolto le varie testimonianze, con le parti offese che sono state invitate in caserma a sporgere denuncia. Le indagini sono in corso, con i carabinieri che stanno di rintracciare gli uomini presenti al tavolo.