A Catanzaro è stata resa nota la relazione dell’autopsia sulla ragazza di 12 anni morta dopo aver atteso per circa due ore l’arrivo dell’ambulanza. Questo tragico episodio ha sollevato numerosi interrogativi sulle tempistiche e sull’efficacia dei soccorsi in situazioni di emergenza, evidenziando dubbi e preoccupazioni riguardo alla gestione sanitaria nella zona. Ora, i risultati dell’esame forniscono elementi fondamentali per ricostruire cosa sia realmente accaduto in quelle drammatiche ore.

Catanzaro, indagine e autopsia: la Procura cerca risposte sulla morte della ragazza



La Procura di Catanzaro ha avviato un’indagine per omicidio colposo al fine di accertare eventuali responsabilità mediche nella morte di Carlotta La Croce, la ragazzina di 12 anni originaria di Amaroni. I genitori hanno presentato denuncia sostenendo che vi siano stati ritardi nell’intervento di soccorso.

Ieri mattina, su disposizione degli inquirenti, il medico legale Isabella Aquila ha eseguito l’autopsia alla presenza del consulente nominato dalla famiglia, Katiuscia Bisogni, assistita dall’avvocato Arturo Bova. Ulteriori esami sui campioni prelevati saranno inviati ai laboratori di Lamezia Terme per approfondire ogni dettaglio e chiarire le dinamiche della tragedia.

Catanzaro, i risultati dell’autopsia sulla ragazza di 12 anni morta dopo aver atteso 2 ore l’ambulanza

L’autopsia ha stabilito che la morte di Carlotta è stata causata da un arresto cardiaco dovuto a una dissecazione aortica, una condizione rara per una persona così giovane. La dodicenne, tornata dalla Svizzera per le vacanze estive, ha accusato un malore nella notte tra il 26 e il 27 luglio, venendo prima ricoverata all’ospedale di Soverato.

Secondo la ricostruzione, l’ambulanza incaricata del trasferimento all’ospedale di Catanzaro ha impiegato circa due ore ad arrivare da Maida, provocando un ritardo nei soccorsi. La Procura sta indagando proprio per capire se questa attesa abbia influito sul tragico epilogo. I funerali di Carlotta sono previsti per oggi, giovedì 31 luglio, ad Amaroni.