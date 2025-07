La recente rivelazione di Ilary Blasi ha lasciato tutti senza parole: la nota conduttrice ha annunciato di aver intentato in passato una causa legale contro Alfonso Signorini. Una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno e che apre nuovi scenari su una vicenda finora rimasta nascosta. Ecco la sua confessione in una lettera proprio a Chi.

La sorpresa della causa e la nuova amicizia con Alfonso Signorini

In occasione dei 30 anni del settimanale Chi, Ilary Blasi ha scritto una lettera in cui ha ripercorso il suo lungo legame con la rivista, che l’ha accompagnata fin dagli esordi della sua carriera. La conduttrice, ormai volto noto di Mediaset, ha ricordato come il magazine abbia seguito da vicino sia i suoi momenti professionali che quelli privati, inclusi gli anni trascorsi accanto a Francesco Totti e la sua attuale relazione con Bastian Muller.

Nonostante l’attenzione costante dei paparazzi e del gossip, Blasi ha raccontato di non essersi mai sentita oppressa, considerandolo parte del “gioco”. Ha poi confessato di aver sempre trovato interessante il mondo delle celebrità, citando in particolare la storia d’amore tra Brad Pitt e Angelina Jolie:

“Tutti seguono il gossip, anche solo per curiosità. Una delle coppie che ho seguito di più? Brad Pitt e Angelina Jolie. Un amore pazzesco, nato sul set”.

“Ho fatto causa ad Alfonso Signorini”, le parole di Ilary Blasi

Tra i ricordi più significativi emersi nella lettera, c’è la rivelazione di un episodio che aveva creato tensione tra la conduttrice e la rivista: una causa legale intentata da Blasi contro Chi e il suo direttore Alfonso Signorini, dopo la pubblicazione di foto in topless scattate all’interno della sua casa a Formentera.

La vicenda si è conclusa con una vittoria per Ilary, ma quello che sembrava un punto di rottura si è trasformato in un nuovo inizio. Dopo pochi mesi, i due si sono ritrovati insieme al Grande Fratello Vip, lei come conduttrice e lui come opinionista, dando vita a un’amicizia che si è evoluta in un rapporto di affetto e complicità.

“Dopo pochi mesi ci siamo ritrovati al Grande Fratello Vip. Io conducevo, lui era opinionista. Siamo diventati amici e abbiamo scherzato. È nato l’amore”.

La Blasi ha infine raccontato di aver scelto di raccontare la sua verità dopo un lungo periodo di silenzio, con un libro e una serie tv, ironizzando sul fatto di aver fatto una vera e propria “Ilarata”. Guardando al futuro, ha mostrato un atteggiamento più sereno e riflessivo: