Durante la puntata del 27 gennaio di C’è posta per te, abbiamo assistito all’ingresso di Luca Argentero nello studio del programma. La richiesta di Arianna, una donna di professione infermiera, ha portato l’attore in quel di Maria De Filippi, poiché desiderava preparare una sorpresa speciale per sua madre e sua sorella. Arianna ha spiegato: “La nostra è la famiglia dei ‘non detti’. Non diciamo cose per paura che l’altra pianga e questo succede dalla morte di mio padre”.

Il dolore di Arianna

Nel novembre 2021, il papà di Arianna si ammalò di una grave forma di leucemia. Nel corso della puntata di C’è posta per te, la donna ha precisato: “Sapevo che mio padre non ce l’avrebbe fatta, perché facevo l’infermiera”.

Aveva compreso fin dall’inizio che il padre sarebbe morto

Il dolore di Arianna ha raggiunto un apice quando suo padre è purtroppo deceduto. In quel momento difficile, è stata lei stessa a dover comunicare la triste notizia a sua madre e sua sorella. In questo doloroso confronto, Arianna ha rivelato di essere a conoscenza della gravità della situazione sin dall’inizio.

Luca Argentero ad Arianna: “Non hai nulla da rimproverarti”

Luca Argentero è entrato in studio per abbracciare Arianna e sua sorella Alessia. Il divo della tv si è rivolto all’infermiera dicendo: “Il lavoro che fai non lo sceglierei mai. Avere a che fare con il dolore delle persone è difficilissimo. Non hai nulla da rimproverarti”.