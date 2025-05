Cecilia Rodriguez in Puglia: relax e gossip sul matrimonio

Cecilia Rodriguez: una dea in Puglia

La modella argentina Cecilia Rodriguez ha scelto la splendida Puglia come meta per una pausa di relax. Con il pancione in evidenza, ha condiviso sui social un album fotografico che celebra la sua bellezza e la dolce attesa della figlia Clara Isabel. Le immagini, che la ritraggono in costume da bagno, hanno catturato l’attenzione dei suoi follower, mostrando una donna radiosa e felice.

Ignazio Moser: lontano per lavoro

Nel frattempo, il marito di Cecilia, Ignazio Moser, si trova a Silvertone, un villaggio nel Northamptonshire, in Inghilterra. La sua presenza oltremanica non è solo per svago, ma anche per seguire una tappa del MotoGp e per rappresentare il noto brand di orologi Tissot. Questa distanza geografica ha alimentato le speculazioni su una possibile crisi nel loro matrimonio, con i fan che si chiedono se la coppia stia affrontando difficoltà anche a livello sentimentale.

Gossip e voci di crisi

La lontananza tra Cecilia e Ignazio ha riacceso le voci di un possibile allontanamento. Sotto le foto pubblicate dalla Rodriguez, i