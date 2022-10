Cede una lapide al cimitero di Palermo: donna cade nella tomba e sprofonda per tre metri

La signora, che si trovava nel cimitero, è sprofondata dentro una tomba.

Una donna che si trovava nel cimitero di Sant’Orsola (Palermo) è caduta in una tomba dopo il cedimento di una lapide. La poverina è sprofondata per tre metri, venendo in seguito soccorsa dai sanitari del 118. Come informa Today, la signora avrebbe riportato alcune fratture dalla caduta.

La donna era salita su una lastra di marmo che sarebbe crollata. L’allarme è stato lanciato da altre persone presenti sul posto, che si sono accorte dell’accaduto, chiamando i vigili del fuoco. La donna sarebbe rimasta cosciente. Dopo essere stata imbracata è stata messa in salvo.

Cimitero, la lapide non avrebbe retto al peso della donna

Una donna è caduta dentro la tomba al cimitero di Sant’Orsola sprofondando per tre metri.

Dal Corriere Adriatico si legge che la lastra di marmo non avrebbe retto al peso della signora. Fortunatamente altri visitatori del cimitero si sono accorti dell’episodio, chiamando i vigili del fuoco. La sventurata sarebbe rimasta sempre cosciente, nonostante il brutto sinistro capitatale.

Il crollo a Poggioreale

L’episodio della donna caduta al cimitero di Sant’Orsola non può non ricordare il grave crollo subito dal Cimitero Monumentale di Poggioreale (Napoli).

L’episodio è avvenuto lo scorso 17 ottobre. La situazione è delicata in quanto alcune bare sono rimaste sospese nel vuoto. Come si legge da una nota del Comune di Napoli è stato disposto il recupero delle salme tramite due autogru. Il crollo, verificatosi presso la cosiddetta cappella della Resurrezione, è arrivato a dieci mesi di distanza da un altro cedimento.