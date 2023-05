Cefalù, scontro tra un auto e un furgone: due feriti

Terribile scontro tra un auto e un furgone, avvenuto intorno alle ore 14 e 30 di oggi, 3 maggio, sulla strada statale 113 di Cefalù. Due persone sono rimaste ferite: un ragazzo di 20 e un uomo di 46 anni. La dinamica è ancora da accertare.

L’auto, dopo il violento impatto contro il furgone, s’è ribaltata. Sul posto i vigili del fuoco

I due mezzi guidavano in direzioni opposte, fino a quando non sono entrati in rotta di collisione per cause ancora tutte da accertare. La carambola che ne è seguita ha visto l’automobile ribaltarsi, rendendo necessario il successivo intervento dei vigili del fuoco per liberare la strada.

Due persone sono rimaste ferite nell’incidente, si tratta di un ragazzo di 20 anni e un uomo di 46. Entrambi sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e portati con le ambulanze in ospedale per alcuni accertamenti. Nessuno dei due sarebbe fortunatamente in gravi condizioni.

Sui propri canali social il sindaco del comune palermitano, Cefalù, Daniele Tumminello, ha voluto scrivere un post per informare i suoi concittadini del fatto e per avvisarli dei possibili disagi alla viabilità: “A causa di un incidente in zona Figurella – ha scritto – il traffico sta subendo dei gravi rallentamenti in ingresso e in uscita“.