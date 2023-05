San Genesio, grave incidente fra una moto ed un trattore: centauro ferito

Lo scontro è avvenuto in territorio di San Genesio, dove da quanto si apprende si è verificato un grave incidente fra una moto ed un trattore: un centauro è rimasto ferito. I media territoriali spiegano che il sinistro in questione si è verificato lungo la strada provinciale che collega l’abitato con Bolzano e che da quell’urto il conducente del mezzo a due ruote è uscito malconcio.

Grave incidente fra una moto ed un trattore

Il grave incidente stradale si è verificato questa mattina poco prima delle 7 sulla strada provinciale tra Bolzano e San Genesio. Ad impattare per cause che dovranno essere definite e chiarite dagli operanti sono stati una moto ed un trattore. Purtroppo e secondo quanto riportato dalle testate locali ad avere la peggio sarebbe stato proprio il centauro. L’uomo è stato immediatamente soccorso da una unità del 118 accorsa sul luogo del sinistro e trasportato con serie lesioni all’ospedale del capoluogo.

Le condizioni del conducente del mezzo agricolo

Sempre secondo i media in questione sarebbero invece decisamente meno gravi le condizioni del conducente del mezzo agricolo. Per l’intera mattinata sono stati in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della territoriale giunti sul posto per stabilire la dinamica del sinistro ed individuare eventuali responsabilità terze.