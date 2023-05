Roma, incidente sul raccordo anulare: muore motociclista 75enne

Purtroppo le strade di Roma si sono ancora una volta bagnate di sangue ed in un incidente avvenuto sul raccordo anulare muore motociclista 75enne. Da quanto si apprende il terribile sinistro con esito fatale sarebbe avvenuto in autonomia nel corso della mattinata nella zona che insiste su Ottavia. I media spiegano infatti che un motociclista di 75 anni è morto sul grande raccordo anulare di Roma.

Roma, muore motociclista 75enne

Il sinistro si è verificato per l’esattezza all’altezza del chilometro 10 e 200, nella mattinata di oggi, mercoledì 3 maggio. Da quanto si apprende sul posto sono giunte a razzo le squadre Anas, le unità di soccorso dell’Ares 118 e le pattuglie della polizia stradale. Agli agenti della sottosezione Autostrade è toccato il compito di avviare le indagini e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. La tragedia è avvenuta in zona Ottavia e secondo quanto appreso e riportato da Roma Today il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo in maniera autonoma.

Cosa è emerso dai primi rilievi di polizia

I primi risultati di sopralluoghi ed assunzioni a Sit degli automobilisti che hanno assistito all’incidente non sarebbe stata coinvolta alcun’altra vettura nell’impatto. Purtroppo pare che il 75enne sia stato disarcionato del motoveicolo ed è morto sul colpo. Al momento si transita sulla sola corsia di sorpasso.