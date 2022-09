Cenate Sopra, incendio brucia il tetto di tre abitazioni. Nessun ferito

Tre villette a schiera sono state coinvolte nell'incendio che è divampato da una canna fumaria. Dieci le persone sfollate.

Un grande incendio è divampato nel pomeriggio di mercoledì 28 settembre 2022 in una villetta di via Lussana a Cenate Sopra, nella zona della Valpredina, in provincia di Bergamo, e si è espanso alle due case vicine. Fortunatamente non ci sono feriti.

L’incendio a Cenate Sopra è scaturito da una canna fumaria

L’attenzione di molti abitanti della zona è stata richiamata dalle fiamme e dell’alta colonna di fumo nero provenienti dall’abitazione. L’incendio è scaturito da una canna fumaria e si è velocemente espanso dal tetto della prima villetta a schiera, completamente distrutto, a quello delle due adiacenti.

Sul luogo sono accorse diverse squadre di Vigili del fuoco da Bergamo e Gazzaniga, insieme ai volontari di Romano di Lombardia e Palazzolo, che si sono immediatamente messi al lavoro per spegnere le fiamme.

Le tre abitazioni colpite sono state dichiarate inagibili

Le tre abitazioni colpite dall’incendio sono state dichiarate inagibili. Sfollate quindi le tre famiglie che le abitano, composte in totale da dieci persone, che hanno dovuto cercare una nuova sistemazione per la notte.

