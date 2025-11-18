Ceneri 2025: date, squadre e guida completa per seguire le partite di cricket

Non perdere l'opportunità di assistere alla storica serie delle Ashes tra Inghilterra e Australia nel 2025. Un evento imperdibile per gli appassionati di cricket e sportivi di tutto il mondo!

Il cricket si appresta a vivere uno dei momenti più significativi con l’arrivo della serie delle Ashes. Questa competizione, che vede confrontarsi le nazionali di Inghilterra e Australia, è attesa con grande entusiasmo dai fan di tutto il mondo. L’Inghilterra, desiderosa di riconquistare l’urna dopo un lungo intervallo, promette partite memorabili.

Programma delle partite

La competizione inizierà con un match di preparazione di tre giorni contro gli England Lions a Perth, dal 13 al 15 novembre. Questo incontro rappresenta un importante banco di prova prima dell’inizio della serie ufficiale. La prima partita delle Ashes si svolgerà all’Optus Stadium, un evento storico poiché è la prima volta che questo stadio ospita un Test delle Ashes.

Calendario dettagliato

Il programma delle partite è ricco di emozioni e si svolgerà in diverse città australiane. Di seguito le date da segnare sul calendario:

1° Test: 21-25 novembre, Optus Stadium (Perth)

2° Test: 4-8 dicembre, The Gabba (Brisbane)

3° Test: 17-21 dicembre, Adelaide Oval (Adelaide)

4° Test: 26-30 dicembre, MCG (Melbourne)

5° Test: 4-8 gennaio, SCG (Sydney)

Orari delle partite

Gli appassionati devono considerare le differenze di fuso orario, poiché le partite si svolgeranno durante la notte in Europa. A Perth, il gioco inizierà alle 2:30 GMT e terminerà alle 9:30, mentre il secondo Test avrà un orario più accessibile, dalle 4:30 alle 11:30. Le partite di Adelaide inizieranno a mezzanotte, offrendo un’opzione per coloro che vogliono seguire l’azione senza perdere il sonno.

Come seguire le partite in diretta

Per chi desidera seguire la serie comodamente da casa, TNT Sports trasmetterà tutte le partite in diretta. La squadra di esperti include l’ex capitano dell’Inghilterra Sir Alastair Cook e il noto commentatore Graeme Swann, offrendo così una copertura di alta qualità. Inoltre, la presentatrice Becky Ives sarà presente sul campo per fornire aggiornamenti e interviste esclusive.

Opzioni di ascolto

Chi preferisce seguire le partite tramite la radio potrà sintonizzarsi su Test Match Special della BBC, che offrirà commenti in diretta su Radio 5 Live e Radio 5 Sports Extra. Con Jonathan Agnew alla guida e analisi di esperti come Michael Vaughan e Glenn McGrath, gli ascoltatori vivranno l’emozione delle Ashes in modo coinvolgente.

Le squadre e le aspettative

La formazione dell’Inghilterra, guidata dal capitano Ben Stokes, comprende nomi noti come Joe Root, Jofra Archer e Mark Wood. L’Australia, invece, deve affrontare alcune sfide, in particolare l’infortunio di Josh Hazlewood, che potrebbe avere un impatto sulle prestazioni della squadra. La competizione si preannuncia avvincente, con entrambe le squadre determinate a dare il massimo.

Le Ashes del 2025 rappresentano un evento imperdibile per gli appassionati di cricket. Le partite si svolgeranno in luoghi iconici e vedranno la presenza di giocatori di talento, promettendo una serie memorabile e ricca di sorprese.