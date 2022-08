Colin Allan Martin, 26 anni, ha bruciato un chilometro quadrato di collina nel tentativo di dare fuoco ad un ragno.

Cerca di dare fuoco a un ragno: 26enne brucia un chilometro quadrato di collina

Colin Allan Martin, 26enne dello Utah, ha cercato di dare fuoco ad un ragno durante un’escursione, ma ha fatto scoppiare un incendio che ha consumato un chilometro quadrato di terreno collinare a Sud di Salt Lake City. Martin è stato arrestato e ha ammesso di essere il responsabile dell’incendio, ma non è riuscito a spiegare per quale motivo voleva dare fuoco al ragno. “Non sappiamo cosa lo abbia spinto a fermarsi, notare un ragno e decidere di provare a bruciarlo, potrebbe non esserci un perchè, nemmeno lui potrebbe sapere il perchè” ha dichiarato Spencer Cannon, sceriffo della contea dello Utah.

Il giovane era in possesso di stupefacenti

Il movente non è neanche nel barattolo pieno di marijuana trovato in possesso del 26enne, perché al momento dell’arresto era perfettamente lucido. Il possesso di stupefacenti si è aggiunto alle accuse. Il suo comportamento è stato definito “sventato” dalla polizia, che ha escluso la pista dell’incendio doloso. Le fiamme non hanno causato danni materiali o vittime.