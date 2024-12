Cercasi “Umarell” per controllare i cantieri a Villasanta, comune brianzolo, come si legge in un annuncio pubblicato su social dal sindaco Lorenzo Galli. La richiesta, che ha fatto sorridere molti perché si vedrebbe “istituzionalizzare” la figura iconica dello scrupoloso pensionato che osserva, con fare critico, i lavori del cantiere in costruzione, nasce tuttavia da un’esigenza prettamente pratica.

Cercasi “Umarell” volontario in Brianza per controllare i cantieri

“Nei nostri uffici tecnici ci sono cinque persone, ce ne dovrebbero essere almeno il doppio ma in una zona come la nostra, ricca di aziende, chi ha le competenze che ci servirebbero va a lavorare nel privato visti gli stipendi nel pubblico”, spiega il sindaco. “Villasanta però ha una dote preziosa: qui ci sono 69 associazioni di volontariato per 14mila abitanti“. Molti di essi sarebbero proprio i proprio i pensionati. “Ho pensato di valorizzazione queste persone che dopo magari 40 anni di lavoro hanno tempo e a volte anche competenze specifiche per verificare lo stato dei lavori dei cantieri. Potranno per esempio segnalare una fontanella rotta, un prato non tagliato, un cestino non svuotato o una mancata pulizia nel cimitero”.

L’iniziativa è aperta a tutti

Ma “l’iniziativa è aperta a tutti”, e potrebbero essere presi in considerazione anche non pensionati, previa frequentazione di un piccolo corso dopo l’iscrizione all’Albo civico dei volontari, già attivo da qualche anno. “Il loro compito sarà quello di osservare e riferire. Non dovranno né potranno intromettersi coi lavori e non è necessario che si qualifichino. Ci bastano un paio d’ore alla settimana del loro tempo. Ora sistemeremo la parte burocratica e poi partiremo. Intanto posso dire che non mi aspettavo tutto questo interesse per l’iniziativa”.