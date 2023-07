Nel tragico incidente di Cerignola, in cui si sono scontrate un'auto e una moto sono morte 4 persone: tra di loro due bambine piccole

Il drammatico incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri, domenica 23 Luglio, a Borgo Tressanti, una piccola frazione di Cerignola, in provincia di Foggia. Un’automobile si è prima scontrata contro una moto per poi finire fuori strada e ribaltarsi: morte 4 persone.

Incidente a Cerignola, scontro tra auto e moto: morte 4 persone tra cui due bambine

Quattro persone sono morte nella notte nel pericoloso scontro tra l’auto e la moto a Cerignola. Sul veicolo a quattro ruote viaggiava una mamma di 40 anni con le due figlie di 13 e 7 anni, tutte e tre originarie del Mali. La macchina si è scontrata, in una dinamica ancora tutta da chiarire, con una motocicletta guidata da un uomo di 39 anni italiano. Dopo lo scontro, l’automobile ha proseguito la sua corsa incontrollata ed è finita fuori strada prima di ribaltarsi.

L’intervento dei soccorsi e la morte delle persone coinvolte

Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118 con diverse ambulanze, ma per le persone oinvolte non c’era già più nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate da mamma e figlie. Tutte e tre sono morte all’ospedale Tatarella di Cerignola, dopo che nello scontro erano state sbalzate fuori dall’abitacolo. Il 39enne, invece, è stato trasferito in elicottero al Policlinico Riuniti di Foggia, ma anche lui ha perso la vita.