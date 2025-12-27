La manovra errata e l'auto in bilico, nessun ferito per fortuna ma il video ha fatto il giro dei social network.

La giornata natalizia porta in strada un numero di veicoli notevoli e spesso capita che si verifichino spiacevoli episodi dettati dall’euforia della festività ma anche da errori imprevisti che con un po’ di attenzione in più si sarebbero potuti e soprattutto dovuti evitare perché portano a guai seri.

Auto e stazioni, un binomio pericoloso

Le automobili e le stazioni ferroviarie, un binomio che nella storia ha causato non pochi problemi, non capita di rado infatti di vedere le vetture in spazi a loro non adatti o per imprudenza o per problemi e far sì che i treni debbano fermarsi al fine di non incontrarle.

Altra situazione è quella del passaggio a livello non rispettato con l’auto che si ferma al centro ed il treno in arrivo. In situazioni gravissime vi sono addirittura state persone decedute perché l’impatto del mezzo a rotaie è fortissimo.

Si consiglia infatti la massima prudenza nell’attraversamento del passaggio a livello e di fermarsi quando questo è in procinto di abbassarsi.

Incidente in stazione a Cesano Boscone

Nella giornata di giovedì 25 dicembre si è verificato un incidente bizzarro all’interno della stazione di Cesano Boscone.

Una Volkswagen T-Roc per un errata manovra – probabilmente il guidatore, un uomo di 42 anni, ha confuso la retro per la prima ed ha divelto la recinzione portando l’auto sui binari.

Come riporta Gazzetta.it la macchina era posteggiata nel parcheggio e per uno sbaglio si è trovata in bilico in un’area a lei interdetta.

Assieme all’uomo il figlio minorenne. Entrambi poi sono stati ricoverati in ospedale in codice verde. Le analisi delle telecamere sono in corso, si attendono inoltre gli esiti dell’alcool test a cui il guidatore è stato sottoposto.

Il sinistro ha causato il blocco del traffico ferroviario per diverse ore. A seguito di ciò è scattata la denuncia per danneggiamento ed interruzione di pubblico servizio ai danni dell’uomo.