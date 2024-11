“Dopo circa un anno e mezzo, Cesare Cremonini e la giornalista del Tg1 Giorgia Cardinaletti hanno deciso di separarsi”, è stata questa l’indiscrezione lanciata dal settimanale Chi.

Fu proprio nello studio del primo telegiornale italiano che i due si conobbero, tra una chiacchierata e un’intervista, nel momento in cui le luci si spensero si scambiarono complimenti e numeri di telefono. A partire da quel momento ebbe inizio un corteggiamento segreto e malgrado le voci che già circolavano dietro le quinte sulla loro alchimia. Il primo bacio fu immortalato dai paparazzi durante una vacanza nell’agosto del 2023.

Il settimanale specifica che le ragioni della rottura non sono riconducibili né alle carriere professionali né a persone esterne. In queste settimane, Cesare Cremonini si sta preparando per la promozione di un nuovo progetto discografico. Dopo due anni e mezzo, sarà finalmente disponibile “AlaskaBaby”, l’ottavo album realizzato nel corso dei suoi venticinque anni di carriera solista. L’uscita ufficiale è prevista per il 29 novembre ed è già stato anticipato dal singolo “Ora che non ho più te”. Riuscirà ad inserire nella tracklist una canzone dedicata alla sua ormai ex fidanzata?