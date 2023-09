Un italiano di 24 anni è stato fermato dalla Digos perché si stava addestrando per arruolarsi nella Jihad. Aveva intrapreso un percorso che lo aveva portato ad aderire all’estremismo islamico.

LEGGI ANCHE: Arrestato foreign fighter a Brescia che aveva aderito alla jihad islamica

Cesena, 24enne italiano voleva arruolarsi nella Jihad: fermato dalla Digos

Un 24enne italiano, di origine tunisina, è stato fermato a Cesena dalle Digos di Bologna e Forlì, con l’accusa di arruolamento passivo con finalità di terrorismo internazionale. Il giovane si stava addestrando per andare a combattere per il jihad in Siria e in Iraq. L’indagine, iniziata a luglio, ha accertato che il giovane aveva intrapreso un percorso che lo aveva portato ad aderire all’estremismo islamico. Manteneva dei contatti virtuali con esperti religiosi dell’Isis, guardava in modo ossessivo scene di jihad e ascoltava sermoni “nasheed”, un tipo di canto religioso islamico, dedicati al martirio.

Il 24enne si era arruolato ed era pronto a partire

Il 24enne aveva preso anche contatti con una persona che lo avrebbe aiutato a partire, per il reclutamento nel circuito jihadista e per intensificare l’addestramento. Lavorava come elettricista per guadagnare i soldi necessari per partire per il Medio Oriente. Per i giudici della Suprema Corte “non è necessaria la prova del ‘serio accordo’ con l’associazione” ma “è invece sufficiente la prova della integrale disponibilità del neo-terrorista al compimento di tutte le azioni necessarie al raggiungimento degli scopi eversivi propagandati dall’associazione“.