Chanel Totti: la reazione al docufilm su Ilary Blasi, Unica

Ilary Blasi: il docufilm e la reazione di Chanel

Il 24 novembre su Netflix uscirà il docufilm Unica, incentrato sulla storia di Ilary Blasi e sul suo matrimonio con Francesco Totti e, in queste ore, anche la figlia della showgirl, Chanel, ha condiviso il teaser ufficiale del docufilm sui social. Chanel ha anche pubblicato alcune emoticon a forma di cuore e di applauso indirizzate all’evento, e ha espresso così tutto il suo orgoglio nei confronti di sua madre Ilary Blasi.

Chanel è molto legata ad entrambi i genitori, e come il resto della famiglia ha mantenuto il massimo riserbo dopo la loro separazione. Sembra che i due abbiano comunque cercato in ogni modo di preservare la privacy e il benessere dei loro figli, e più volte Chanel è stata vista in vacanza in compagnia dei genitori e dei loro rispettivi partner. In tanti sono curiosi di sapere di più in merito a ciò che Ilary Blasi avrebbe svelato nel suo docufilm, e si chiedono se finalmente emergerà la verità sul suo controverso addio al marito.