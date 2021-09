Charlene Di Monaco malata? Il sospetto di un tumore alla testa

La principessa Charlene di Monaco è stata ricoverata d'urgenza. Il suo ricovero ha sollevato drammatici dubbi sulle sue condizioni di salute.

Da mesi la principessa Charlene di Monaco entra ed esce dai più prestigiosi ospedali e, dopo l’ultimo intervento, si è mostrata con l’aspetto visibilmente provato sui social, dove in tanti iniziano a sospettare che le sue condizioni siano ancora più gravi di quelle descritte dalla stampa.

Charlene di Monaco: la malattia

Ufficialmente il primo ricovero di Charlene di Monaco è stato per un’infezione otorinolaringoiatrica contratta dalla Principessa mentre si trovava in Africa. Purtroppo per lei non è stato l’unico intervento a cui è stata costretta a sottoporsi e, nei primi mesi del 2021, è più volte entrata e uscita d’ospedale, sfoderando prima un insolito taglio di capelli (con la testa quasi del tutto rasata) e a seguire un aspetto visibilmente provato ed emaciato.

Le ultime foto della Principessa sui social hanno allarmato i fan, che hanno iniziato a sospettare – proprio per questi motivi – che lei abbia un tumore al cervello. Al momento da Monaco non sono giunte conferme né smentite sulle condizioni della moglie del Principe Alberto, ma di sicuro c’è grande preoccupazione attorno allo stato di salute della Principessa (che nelle ultime ore è stata protagonista di un ulteriore ricovero).

Charlene di Monaco ricoverata: l’infezione

Nei mesi scorsi la Principessa ha subito un delicato intervento in una clinica privata del Sud Africa per una malattia otorinolaringoiatrica che avrebbe compromesso lo stato di naso, bocca e orecchie. Il decorso post operatorio non sarebbe stato facile per la Principessa, che nelle ultime ore è stata ricoverata nuovamente per un collasso dovuto proprio al suo ultimo intervento.

Charlene di Monaco: il marito e i figli

Il principe Alberto di recente aveva tranquillizzato i sudditi sulle condizioni di sua moglie, madre dei suoi due figli gemelli Giacomo e Gabriella.

I due sono convolati a nozze nel 2011 e nel 2014 hanno avuto i loro due bambini, gemelli eterozigoti. Charlene è sempre stata una madre affettuosa e molto presente con i suoi due figli e dopo l’intervento da lei subito a causa dell’infezione suo marito Alberto ha fatto sapere che la principessa sarebbe stata impaziente di fare ritorno a casa proprio per abbracciare finalmente i suoi due piccoli. Da sempre la Principessa Charlene si dedica alla filantropia e in particolare a progetti benefici legati all’infanzia.