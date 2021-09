Charlene di Monaco ricoverata in ospedale per un collasso dopo l’operazione

Charlene di Monaco è stata ricoverata in ospedale a causa di un collasso dopo l'operazione. La principessa è affetta da una brutta infezione da maggio

La principessa Charlene di Monaco, nella notte di mercoledì 1 settembre, è stata portata in una clinica in Sudafrica, a bordo di un’ambulanza, a causa di un collasso. A riportare la notizia è stato il giornale tedesco Bild, grazie ad un comunicato della cognata Chantell Wittstock. La principessa è affetta da una brutta infezione che ha coinvolto naso, orecchie e gola, da maggio. La donna è stata costretta a sottoporsi ad un intervento chirurgico con delle complicaioni.

Charlene di Monaco vive da mesi in Sudafrica, lontana dal marito Alberto e dai suoi gemelli, Jacques e Gabriella.

Charlene di Monaco ricoverata d’urgenza: le sue condizioni

In questo momento non si hanno notizie più dettagliate sulle condizioni di salute di Charlene di Monaco, ma il collasso sarebbe arrivato in seguito ad un intervento chirurgico. Non è il primo che subisce la principessa negli ultimi mesi. “Ho subito un intervento per il rialzo del seno mascellare, un innesto osseo che viene effettuato per poter fare degli impianti nella zona dei molari.

Dopo l’operazione è subentrata un’infezione che ha coinvolto le orecchie, di qui l’impossibilità di spostarmi; l’apparato uditivo, al momento, non potrebbe sopportare una pressione superiore ai 20 mila piedi” aveva spiegato la stessa Charlene di Monaco ai media locali lo scorso luglio. Recentemente ha potuto riabbracciare la sua famiglia, ma ora la situazione sembra essere di nuovo peggiorata.

Charlene di Monaco ricoverata d’urgenza: la presunta crisi con il marito

La lunga permanenza in Sudafrica di Charlene di Monaco, lontana dal marito Alberto e dai suoi due figli, ha alimentato nel corso dei mesi le voci di una presunta crisi matrimoniale. “È stato un periodo difficile, una sfida per me, mi mancano molto mio marito e i miei figli. Alberto è il pilastro principale della mia vita e la mia forza, e senza il suo amore e il suo sostegno non sarei stata in grado di superare questo momento doloroso. La cosa più dura è stata quando i miei medici mi hanno riferito che non potevo tornare a casa per il mio decimo anniversario di matrimonio” sono state le parole pronunciate dalla stessa principessa, che ha in poco tempo smentito le voci della presunta crisi. Di recente il marito e i figli sono andati a trovarla, dimostrando che il matrimonio sta continuando e che il legame non si è spezzato.