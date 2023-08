Il Covid sembra un lontano ricordo. In tanti però si saranno domandati che fine abbia fatto il virus e se possiamo davvero voltare pagina. In realtà il SARS-CoV-2, con tutte le sue varianti, è ancora tra noi. Il professor Fabrizio Pregliasco prevede una nuova ondata di contagi dal prossimo autunno.

Che fine ha fatto il Covid?

“Questo virus rimarrà con noi. Possiamo immaginare che in autunno ci sarà una nuova fiammata di risalita di contagi”. A dirlo è uno dei massi esperti in materia, Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’IRCCS Ospedale “Galeazzi-Sant’Ambrogio” e professore associato di Igiene Generale e Applicata all’Università degli Studi di Milano.

In una intervista all’agenzia di stampa Agi, Pregliasco chiarisce che nel nostro Paese i contagi sono in “una fase discendente”, ma di fatto il Covid non scomparso.

Quanti contagi Covid ci sono in Italia

In questa fase calante e apparentemente dormiente il virus costringe mediamente mille persone al ricovero in terapia intensiva, con una decina di morti a settimana. In Asia e Gran Bretagna i casi sono già in salita, dove “la diffusione – osserva Pregliasco – è rapida e veloce anche delle “figlie” del Coronavirus Sars Cov-2. Nel mondo si diffondono nuove varianti ogni 4-5 mesi, alcune delle quali risultano più contagiose di altre.

Metteremo ancora le mascherine?

Quella di Pregliasco è una raccomandazione da non sottovalutare. In previsioni di nuovi picchi autunnali, e in presenza di sintomi, sarà consigliato ai pazienti di restare a casa, utilizzare la mascherina soprattutto in luoghi pubblici affollati, e vaccinarsi.

Di sicuro però “questo virus rimarrà con noi”, sottolinea Pregliasco, e “ha dimostrato di non avere una stagionalità”. Pertanto sembra difficile prevederne gli effetti.