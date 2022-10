Chi è Anna Maria Bernini, la ministra dell’Università del Governo Meloni

Anna Maria Bernini è ufficialmente la nuova ministra dell'Università. Alle spalle ha una lunga esperienza di docenza accademica.

La nuova ministra dell’Università del Governo appena nato di Giorgia Meloni è Anna Maria Bernini. Esponente di lungo corso di Forza Italia, Bernini ha già ricoperto il ruolo di ministro delle Politiche europee durante il quarto Governo di Silvio Berlusconi.

Avvocata e docente universitaria, nel 1991 si è laureata in Giurisprudenza all’Alma Mater.

Chi è Anna Maria Bernini, la nuova ministra dell’Università

La prima elezione in Parlamento di Anna Maria Bernini risale al 2008, mentre nel 2013 ha ricoperto il ruolo di senatrice per il Popolo delle Libertà. Diventa capogruppo dei senatori azzurri, quindi vicecoordinatrice nazionale a fianco di Antonio Tajani. In ambito accademico è stata per circa un decennio docente di Diritto dell’Arbitrato Interno e Internazionale alla Facoltà di Economia dell’ateneo bolognese.

È iscritta inoltre dal 1995 presso l’ordine degli avvocati di Bologna.

La vita privata

Anna Maria Bernini ha sposato nel 2003 il ginecologo Luciano Bovicelli, quest’ultimo morto poi nel 2011. In seguito si è legata al giornalista Alessandro De Angelis. Tra i progetti da lei presentati durante la sua attività istituzionale, un disegno di legge nel 2019 a favore dei giovani più meritevoli.

Un secondo ddl da lei presentato era rivolto ai giovani laureati che potevano beneficiare di strumenti quali il riscatto della laurea.