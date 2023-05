Chi è Armando Incarnato di Uomini e Donne: età, ex moglie, figlia, lavoro

Armando Incarnato è diventato popolare grazie alla partecipazione a Uomini e Donne come cavaliere del trono Over. Chi è? Qual è il suo lavoro? Ecco cosa sappiamo sul suo conto.

Chi è Armando Incarnato di Uomini e Donne?

Classe 1977, Armando Incarnato è nato a Napoli. Dopo il diploma si è iscritto alla facoltà di Giurisprudenza, ma ha preferito interrompere la carriera universitaria per iniziare a lavorare. Ha svolto diverse professioni: barman, corriere e responsabile di reparto nei supermercati. Oggi, invece, è un imprenditore e gestisce una serie di saloni di parrucchieri, come l’Exclusive Luxury Hair. Armando, però, non è un parrucchiere. Saltuariamente è un attore, precisamente una comparsa. Nella quarta stagione di Gomorra – La serie, ad esempio, ha interpretato il ruolo di guardia del corpo. In un’altra occasione, ha realizzato un cortometraggio per un progetto di denuncia sulla criminalità minorile.

Armando Incarnato: la vita privata

Per quanto riguarda la vita privata, prima di approdare a Uomini e Donne, Armando Incarnato è stato sposato con una donna di nome Daniela. La loro relazione è durata 17 anni e ha visto la nascita di una figlia, Michelle. Stando a quanto sostengono i beninformati, il matrimonio è finito a causa di un tradimento di lui.

Armando Incarnato a Uomini e Donne

Dopo la fine del suo matrimonio, Armando ha avuto una relazione con Janette, una ragazza che gestisce uno dei suoi saloni. Quando anche questa relazione è naufragata, è approdato a Uomini e Donne. Nel programma di Maria De Filippi, però, non è mai riuscito a costruire una love story degna di nota.