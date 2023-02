Emma Marrone torna sul palco dell'Ariston per l'ennesima volta, questa volta come ospite

Emma Marrone ha alle spalle più di 10 anni di carriera.

Dal 2009 ad adesso, la bionda leccese ha spaziato dal canto alla recitazione, dalla conduzione al ruolo di giudice e professoressa di canto, costruendo per se stessa una strada completa e molto apprezzata dal pubblico. Veterana del Festival di Sanremo, tornerà sul palco dell’Ariston in occasione della serata dei duetti insieme a Lazza, intonando con il concorrente “La fine” nella versione di Tiziano Ferro.

Emma, chi è, nome, età

Emma, nome d’arte per Emmanuella Marrone, è nata il 25 maggio 1984 a Firenze, per poi trasferirsi ad Aradeo, il paese dei genitori in provincia di Lecce. Ha dunque 39 anni. Al momento è single, dopo aver avuto delle storie d’amore con Stefano De Martino, Marco Bocci e Fabio Borriello.

Emma, la carriera in breve: da Amici a ora

Diventata famosa a seguito della sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, nel 2009, faceva prima parte della girl band Lucky Star.

Del 2010 il suo primo album solista, intitolato “A me piace così”. La prima partecipazione come concorrente al Festival di Sanremo risale al 2012, edizione in cui trionfa con “Non è l’inferno”. L’ultima è invece recentissima, del 2022, con il brano “Ogni volta è così”. Nel 2015 ne è stata co-presentatrice. Nel 2012, inoltre, ha esordito sul grande schermo con “Benvenuti al nord”. Ha anche fatto da direttrice artistica ad Amici di Maria De Filippi e da giudice a X Factor.