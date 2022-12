Marco Bocci fa pipì in autostrada: il video virale sui social

Marco Bocci non è riuscito a trattenere la pipì durante un viaggio in auto e sua moglie Laura Chiatti lo ha ripreso in un video.

Marco Bocci aveva urgenza di usare un bagno mentre stava affrontando un viaggio in autostrada con la sua famiglia e sua moglie Laura Chiatti lo ha preso in giro in un video presto rimbalzato sui social.

Marco Bocci: la pipì in autostrada

Marco Bocci ha accostato in autostrada per fare la pipì e sua moglie Laura Chiatti lo ha preso in giro riprendendolo nel momento di intimità in una posa inequivocabile e postando il tutto sui social. Al video l’attrice ha abbinato come colonna sonora il brano “Mi scappa la pipì” e il risultato è che in poche ore le immagini sono diventate virali tra i suoi fan, divertiti dalla quotidianità della coppia.

I due stanno insieme dal 2013 e, nonostante alcuni alti e bassi, continuano a mostrarsi uniti e affiatati.

La vita privata

Dopo le nozze nel 2014, Marco Bocci e Laura Chiatti hanno avuto insieme due figli, Enea e Pablo. In merito al suo legame con l’attore Laura Chiatti ha confessato: “L’uomo giusto, quello con cui passare tutta la vita, lo riconosci subito. Chi pensa che non esista è perché non l’ha ancora incontrato.

Anch’io, prima di conoscere Marco, avevo mille dubbi: saremo compatibili? Basta la passione a tenerci uniti? Invece, quando trovi “lui” senti tutte le voci del mondo che ti dicono “eccolo, è la tua parte mancante” e ti accorgi che lo reputi migliore di te”