Laura Chiatti, la crisi con Marco Bocci: “Bisogna prendersi del tempo”

Laura Chiatti parla della crisi con Marco Bocci e ammette che ci sono stati dei problemi.

Laura Chiatti ha finalmente parlato della crisi che, lo scorso anno, ha vissuto con il marito Marco Bocci. L’attrice, però, ha sottolineato che non hanno mai pensato di lasciarsi: hanno avuto semplici discussioni come tutte le coppie del mondo.

Intervistata dal settimanale Chi, Laura Chiatti ha fatto un bilancio della sua vita. Lo scorso 15 luglio, ha compiuto 40 anni e quando si arriva questo traguardo è normale volgere uno sguardo al passato. Il giornalista della rivista, quindi, non poteva che chiederle lumi sulla presunta crisi che ha vissuto con il marito Marco Bocci lo scorso anno. Laura, che non aveva mai aperto bocca sull’argomento, ha ammesso che qualche problema c’è stato, ma ha sottolineato che non hanno mai pensato di mettere fine al matrimonio.

Le parole di Laura sulla crisi con Marco

Laura ha dichiarato:

“Ci sono momenti in cui a ogni coppia che si rispetti accade qualcosa. Possono arrivare delle turbolenze causate da lavoro, distanza e imprevisti che non fanno sconti a nessuno. E così arrivano a cascata ansie, stress e paura. Mantenere alta l’asticella non è sempre facile. Bisogna incontrarsi, capirsi, prendersi del tempo. (…) Ci sono state delle discussioni, è vero, ma parliamo di discussioni che non ci hanno mai portato a prendere in considerazione l’idea di lasciarci”.

La Chiatti ha ammesso che lei e Marco hanno superato i problemi dialogando e confrontandosi, ma ha ribadito che non hanno mai pensato di mettere fine al loro matrimonio.

Laura Chiatti: il suo pensiero sul tradimento

Cambiando argomento, Laura riuscirebbe mai a superare un tradimento di Marco? La sua risposta ha lasciato tutti a bocca aperta. L’attrice ha dichiarato:

“Non credo molto alla fedeltà fisica, quanto a quella spirituale. (…) Lo perdonerei, odio l’ipocrisia. Ma se proprio dovesse accadere attuerei la legge del taglione”.

La Chiatti, strano ma vero, perdonerebbe un tradimento di Bocci.