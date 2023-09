Klodiana Vefa è stata uccisa a 35 anni in strada, a poca distanza dalla sua abitazione, a Castelfiorentino. La donna era di origine albanese ed era madre di due figli adolescenti.

Chi è Klodiana Vefa, 35enne uccisa in strada a Castelfiorentino

La 35enne uccisa in strada a colpi d’arma da fuoco, a Castelfiorentino, si chiamava Klodiana Vefa. La donna era di origine albanese, ma viveva da tempo in Italia, con regolare permesso di soggiorno, e aveva due figli di 14 e 17 anni. Gli inquirenti al momento stanno cercando il marito, che risulta irreperibile. Sembrerebbe che i due non avessero più buoni rapporti e che non vivessero insieme. Klodiana lavorava come cameriera e sui social network parlava spesso di amore. Secondo le prime informazioni, sembra che lei e il marito si stessero separando e che non vivessero più nella stessa casa.

Klodiana Vefa uccisa e lasciata in strada

L’omicidio di Klodiana Vefa ha sconvolto la comunità locale, come confermato dal sindaco Alessio Falorni. La tragedia è avvenuta alle 20 di giovedì 28 settembre. I colpi di pistola sono stati sentiti dalle persone della zona, che hanno lanciato l’allarme. Klodiana è caduta a terra e quando sono arrivati i soccorsi purtroppo era troppo tardi. Secondo la ricostruzione, un uomo avrebbe aspettato la donna e forse è scoppiata una lite. Il killer ha sparato in testa e alla gola alla 35enne. Il marito al momento risulta irreperibile, i carabinieri lo stanno cercando e ci sono anche diversi posti di blocco.