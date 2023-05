Twitter ha ufficialmente come nuova CEO Linda Yaccarino: ecco chi è la top manager con un passato alla NBC Universal.

Linda Yaccarino (60 anni) è ufficialmente la nuova CEO di Twitter. L’annuncio di un simile cambiamento era arrivato da Elon Musk. Bisogna tuttavia precisare come Musk non avesse fatto alcun nome dal canto suo, ma a menzionare la Yaccarino era stato il Wall Street Journal; ora sarà dunque la Yaccarino ad amministrare il social media dal punto di vista amministrativo, rivestendo inoltre i ruoli di direttore esecutivo e amministratore delegato. Ma attenzione: Elon Musk sarà tutto fuorchè fuori dai giochi e, come si legge da Avvenire, il magnate sudafricano dirigerà “la presidenza esecutiva, la guida del settore tecnologico, la supervisione dei prodotti, la gestione del software e dei sistemi”.

Twitter, chi è Linda Yaccarino?

Linda Yaccarino è una dirigente d’azienda laureata alla Penn State University. Ha un recente passato presso NBC Universal come presidente della divisione vendite e partnership pubblicitarie. Lo scorso dicembre lo stesso Musk aveva proposto un sondaggio agli utenti se dovesse o meno lasciare la guida di Twitter. Il 57% dei votanti è si è espresso in maniera contraria al capo di Tesla e SpaceX come numero uno di Twitter.

È di chiare origini italiane

Nella nuova CEO di Twitter vi è palesemente anche un po’ di Italia e lo si capisce dal cognome: tutti e due i genitori di Linda Yaccarino, Bob Yaccarino e Isabella Bartolone, sono italiani. Linda avrà l’onore e l’onere di inaugurare la nuova vita di Twitter: Twitter 2.0. Il social dovrà essere reso ancor più attrattivo dal punto di vista pubblicitario e Musk affronterà questa nuova sfida proprio tramite il prezioso aiuto della Yaccarino, che non è certo povera di esperienza visti i suoi brillanti trascorsi professionali.