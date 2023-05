Twitter, Elon Musk: "Presto arriveranno le chiamate audio e video"

“Presto arriveranno le chiamate audio e video”: lo ha annunciato lo stesso Elon Musk in riferimento a Twitter, social network di sua proprietà.

Chiamate audio e video su Twitter: l’annuncio di Elon Musk

Elon Musk ci ha abituati a innovazioni e cambiamenti repentini. Questa volta non si tratterebbe proprio di novità, quanto più di introdurre una nuova funzione già nota al pubblico. Infatti, Twitter potrebbe presto introdurre la funzione delle chiamate audio e video, così come fanno già altri social come Messenger e Whatsapp. A dirlo, proprio con un tweet, è stato lo stesso Elon Musk:

«Presto arriveranno le chat vocali e i video su questa piattaforma. Così – ha aggiunto – potrete parlare con persone in qualsiasi parte del mondo senza dare loro il vostro numero di telefono».

La critica di Elon Musk a WhatsApp

La funzione di messaggistica e di chiamate che Musk ha promesso su Twitter sarebbe una inequivocabile strategia di competizione con tutta quella serie di servizi gratuiti come Messenger, Signal, Telegram e WhatsApp.

In particolare, il proprietario di Tesla e SpaceX ha sempre criticato e guardato con occhio critico proprio WhatsApp, definendolo anche pubblicamente come «non affidabile».