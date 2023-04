Twitter ritira la spunta blu a chi non paga: la perde anche Papa Francesco

Twitter ha ufficialmente ritirato la spunta blu a tutti gli utenti che non pagano l’abbonamento. A perderla anche Papa Francesco, ma non è l’unico.

Twitter ha ufficialmente tolto la spunta blu a tutti gli utenti che non hanno l’abbonamento. A perderla anche Papa Francesco. La rimozione è avvenuta dopo che è scattato l’ultimatum ai profili, costretti a pagare per avere il segno di verifica. Oltre al Papa, che ha oltre 18,8 milioni di follower, sono rimasti senza spunta blu anche Beyoncè, con 15,5 milioni di follower, e il New York Times. Per il momento è ancora salvo il profilo della Casa Bianca, che aveva annunciato di non avere intenzione di pagare per iscriversi all’abbonamento. Hanno perso la spunta blu anche il patriarca di Mosca Kirill e il leader supremo iraniano Khamenei. Il Dalai Lama, invece, l’ha mantenuta. Anche l’ex presidente Donald Trump, riammesso al social da Musk, non ha più un account verificato, a differenza della figlia Ivanka.

Spunta blu: cos’è?

La spunta blu è stata creata nel 2009 ed è stata usata per indicare account attivi, noti e autentici che Twitter verificava sulla base di alcuni requisiti. Negli anni è diventata un elemento distintivo che ha aiutato Twitter a diventare un social affidabile per i giornalisti e gli attivisti. Il nuovo proprietario ha rivendicato che il metodo aiuterà a smascherare i profili falsi. “Si possono facilmente creare 10.000 o 100.000 account Twitter falsi utilizzando un solo computer da casa e l’intelligenza artificiale. Questo è il motivo per cui bisogna stringere le maglie della certificazione e fare in modo che per ottenere la spunta blu servano un numero telefonico verificato e una carta di credito. La mia previsione è che qualsiasi cosiddetto social network che non lo faccia fallirà” ha dichiarato Elon Musk.