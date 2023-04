La domanda è quella che tutti si pongono: chi è Petteri Orpo, il conservatore che ha sconfitto Sanna Marin. Il nuovo premier della Finlandia è un conservatore ed euroscettico convinto e con esso il paese baltico vira a destra. Petteri Orpo è uscito vincitore dalle elezioni in Finlandia a discapito della socialdemocratica Sanna Marin.

Il nuovo premier ha 53 anni, è sposato con due figli ed è stato eletto a capo del partito conservatore liberale finlandese ‘Kokoomus’ già nel 2016.

Chi è Petteri Orpo, il conservatore

Orpo è stato membro di numerosi governi in cui ha ricoperto incarichi da vicepremier, ministro delle finanze, ministro degli interni e ministro delle politiche agricole. Attenzione, in chiave atlantica il premier è anche un ufficiale di riserva della agguerrita forza di difesa nazionale finlandese. Perché Orpo ha vinto? Perché i conservatori hanno guadagnato consensi con la Finlandia stretta dall’aumento del costo della vita e dalla crisi energetica generata dalla guerra della Russia in Ucraina. E questo rimanda al tema chiave: qual è la la posizione di Orpo sull’Ucraina nei giorni in cui la Finlandia dovrebbe entrare ufficialmente nella Nato? Forte sostegno a Kiev. “La prima cosa all’Ucraina, noi stiamo al vostro fianco, non possiamo accettare questa guerra terribile, faremo tutto il possibile per aiutare l’Ucraina, il popolo ucraino perché combattono per noi”.

I nodi: Ucraina, Nato ed economia

E per l’economia? Diminuzione del debito pubblico, politiche di libero mercato, imprenditorialità, crescita economica, benessere sociale e le libertà individuali. Ad Orpo toccherà un incarico esplorativo per poter formare un governo ed ottenere il supporto di una maggioranza parlamentare. Il partito conservatore ha 48 seggi e gli servirà il supporto della destra nazionalista che ne ha 46 seggi, oppure dei Socialdemocratici, guidati dalla premier uscente Sanna Marin con 43 seggi.