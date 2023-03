La Finlandia entrerà nella Nato, il Parlamento turco ha approvato la richiesta

Il Parlamento turco ha deciso di approvare la richiesta della Finlandia che, dopo mesi di veti e trattative, entrerà infine a far parte della Nato. In questo modo, Helsinki rinuncerà al suo status di Paese neutrale, difeso per oltre settanta anni.

Nella serata di giovedì 30 marzo, il Parlamento turco ha ratificato l’ingresso della Finlandia nella Nato, alleanza militare di cui fanno parte gli Stati Uniti d’America e la maggior parte dei Paesi europei.

L’ingresso di un nuovo Stato nell’Alleanza atlantica è possibile, tra le varie condizioni esistenti, solo se i parlamenti di tutti i Paesi membri votano la richiesta con esito favorevole. La Grande Assemblea Nazionale di Ankara era l’ultima assemblea a dover ancora deliberare sulla questione.

Per mesi, la Turchia ha osteggiato l’adesione della Finlandia nella Nato, accusando il Governo di Helsinki di supportare e dare ospitalità ad alcune organizzazioni curde e, in particolare, al Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK). Ciononostante, con il voto favorevole di Ankara, il Paese nordico ha ora la certezza di poter entrare nell’Alleanza atlantica.

Come avviene l’adesione ufficiale

L’adesione ufficiale verrà sancita tramite dei passaggi formali che verranno effettuati nel corso delle prossime settimane. Al termine di tutte le procedure, l’ingesso di Helsinki nella Nato verrà sancito con la firma di un documento di accettazione da parte del Governo finlandese. Il documento firmato dovrà, poi, essere spedito al Dipartimento di Stato di Washington.

Una volta consegnato il documento, la Finlandia diventerà ufficialmente un Paese Nato, rinunciando definitivamente allo status neutrale fermamente rivendicato per oltre sette decenni.